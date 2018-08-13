В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney‍

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Эсминец Carney, оснащенный системой ПВО Aegis, вошел в акваторию Черного моря 12 августа, сообщает Шестой флот ВМС США.

По данным флота, эсминец прибыл для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе, сообщает РИА Новости.

"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе", – завил командующий кораблем Тайсон Юнг. По его словам, это позволит улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом со странами-партнерами.

Carney уже заходил в Черное море в январе этого года. Суда США регулярно посещают регион для проведения военных учений, однако январский визит эксперты выделяли отдельно, называя его недружественным по отношению к России шагом.