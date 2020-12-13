Москвичам порекомендовали быть осторожнее на дорогах из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Госавтоинспекция Москвы предупредила водителей столицы о сложной ситуации на дорогах из-за погодных условий. Сообщение ведомства опубликовано в Twitter.
Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Twitter/@gibdd77
В некоторых районах Москвы в воскресенье, 13 декабря, идет снег
. Его принес теплый атмосферный фронт с юга. Теперь в городе станет теплее, но облачнее.
При этом на следующей неделе в городе могут пройти небольшие осадки, которые не смогут значительно повлиять на высоту снежного покрова.
Москвичи показали снегопад на севере города