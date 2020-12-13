Москвичам порекомендовали быть осторожнее на дорогах из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госавтоинспекция Москвы предупредила водителей столицы о сложной ситуации на дорогах из-за погодных условий. Сообщение ведомства опубликовано в Twitter.

Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

А снег идёт... ❄️ Наконец то!

А вот на дорогах стало сложнее 😳

Пожалуйста, сбавляйте скорость, увеличивайте дистанцию и будьте внимательнее при совершении манёвров. Берегите себя, тех, кого везёте и окружающих 🤲🏻 — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) December 13, 2020

Twitter/@gibdd77

В некоторых районах Москвы в воскресенье, 13 декабря, идет снег . Его принес теплый атмосферный фронт с юга. Теперь в городе станет теплее, но облачнее.

При этом на следующей неделе в городе могут пройти небольшие осадки, которые не смогут значительно повлиять на высоту снежного покрова.

