За помощь в раскрытии преступлений можно будет получить 3 млн рублей

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МВД предложило выплачивать крупные вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение о вознаграждении в каждом конкретном случае будет принимать министр внутренних дел или его первый заместитель. За помощь полицейским можно будет получить до 500 тысяч рублей (по решению руководителя территориального органа МВД), до 3 миллионов (по решению замминистра) и больше 3 миллионов (по решению министра).

Верхний предел выплат неустановлен. Премии будут платить как наличными, так и в безналичной форме.

Получение денег адресатом проконтролирует замглавы МВД, ответственный за деятельность оперативных подразделений.