Хинштейн сообщил об отмене запрещающего доработку оружия приказа Росгвардии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Росгвардии отменили приказ, который предусматривал возврат оружия военнослужащими в штатное состояние. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что бойцам Росгвардии запретили усовершенствовать оружие самостоятельно.

"К сожалению, это не фейк. Опубликованный в уважаемом ТГ-канале приказ "прекрасного" генерала из Росгвардии о возврате всего оружия в штатное состояние оказался подлинным", – написал депутат.

По его данным, это выяснилось в ходе проверки, которую организовали по указанию руководства службы. Соответствующий указ издал командир одной из дивизий ВНГ, вышестоящее командование его на данный момент отменило как необоснованный. Руководство ведомства отдельно оценит действия инициативного комдива, подчеркнул Хинштейн.

Депутат выразил уверенность, что "подобная глупость единична". Подтверждением этого является незамедлительная реакция на нее со стороны руководства Росгвардии.

Он добавил, что, хоть эта дивизия и не участвует в спецоперации, нужно поддерживать инициативу военнослужащих, которые тюнингуют свое оружие, повышая его эффективность.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. При этом теперь по закону будет наказываться публичное распространение фейковых сведений о формированиях, а также оказание помощи другим государствам в уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Помимо этого, законопроект о праве Росгвардии сделать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сфере оборота оружия внесли в ГД. Лишь статус ГИС сможет создать защищенную систему, сертифицируемую ФСБ и ФСТЭК, поэтому ее создание должно быть закреплено законом, заявил Хинштейн.



