В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

09:02
Фото: ТАСС/Paul L. Archer
Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти назвала цель захода эсминца "Портер" в Черное море. Об этом говорится в ежедневной газете минобороны США Stars and Stripes.
По ее словам, эсминец зашел в Черное море для того, чтобы выполнить плановую операцию. Это необходимо для того, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".
"Это плановая операция – седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", – сказала вице-адмирал.
Ранее российские военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец USS Porter. Контроль за кораблем осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево.
В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы. Усиливается балтийский фланг НАТО. Центрально-европейские страны укрепляют оборону на Украине. Причерноморские Румыния и Болгария все активнее участвуют в жизни 6-го флота США.
Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что в России внимательно следят, "как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе", и будут "соответствующим образом реагировать".
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