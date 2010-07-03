В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

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Командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти назвала цель захода эсминца "Портер" в Черное море. Об этом говорится в ежедневной газете минобороны США Stars and Stripes.

По ее словам, эсминец зашел в Черное море для того, чтобы выполнить плановую операцию. Это необходимо для того, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".

"Это плановая операция – седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", – сказала вице-адмирал.

Ранее российские военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец USS Porter. Контроль за кораблем осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы. Усиливается балтийский фланг НАТО. Центрально-европейские страны укрепляют оборону на Украине. Причерноморские Румыния и Болгария все активнее участвуют в жизни 6-го флота США.

Замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что в России внимательно следят, "как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе", и будут "соответствующим образом реагировать".

