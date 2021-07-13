Власти РФ намерены ужесточить требования для охотников

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Российские власти планируют продолжить ужесточать регулирование доступа к оружию, сообщает газета "Известия".

Закон о его госконтроле могут дополнить новыми требованиями к гражданам, которые намерены получить охотничий билет. Минприроды, Минздрав, Минюст, МВД и Росгвардия 19 июля должны представить в правительство доработанные поправки к закону "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов".

Тем, кто собирается получить охотничий билет, придется проходить обучение по требованиям охотничьего минимума и сдать соответствующий экзамен. Речь идет об основах биологии диких животных, правилах охоты, технике безопасности. Также им нужно будет иметь на руках заключение врача о том, что у них отсутствуют медицинские противопоказания к владению оружием.

Обладателем охотничьего билета могут стать люди, которые достигли 18 лет, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

1 июля Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуля теперь будут квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

Кроме того, хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических веществ, новым законом приравнивается к аналогичному преступлению, совершенному с использованием оружия.

Также документ усиливает ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет.