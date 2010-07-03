Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму

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Украинский генерал, экс-глава СБУ и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко масштаб российских учений в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

"Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76", – заявил Смешко.

Генерал уточнил, что десантирование военных проходило на невысокой высоте в условиях сложного рельефа, что послужило ответом России на завершающую фазу совместных учений Sea Breeze-2019.

Ранее Командование Военно-морских сил Украины сообщило, что сторожевой корабль ВМФ РФ зашел в закрытую зону проведения международных учений Sea Breeze несмотря на предупреждение. Уточнялось, что это произошло около 8:00. В указанном районе проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции.

Sea Breeze стартовали 1 июля, они продолжатся до 12 июля в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Учения проводятся на Украине с 1997 года.

