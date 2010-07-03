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01 июля, 22:32

Украина изменила планы учений с США из-за России

за рубежом политика

01 июля, 22:32

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Фото: TASS/Zuma

На Украине заявили, что планы военных учений Sea Breeze – 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России. Такое заявление сделал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сообщили представители украинской Государственной пограничной службы.

Украинский командующий подчеркнул, что международный штаб учений не испугают "попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания". По словам Воронченко, НАТО и его союзники воспринимают это как "дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать".

"Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", – цитирует командующего ВМС Украины РИА Новости.

Учения Sea Breeze стартовали 1 июля в северо-западной части акватории Черного моря. В них принимают участие военнослужащие из 19 стран НАТО и их союзников, в том числе США, Великобритании и Украины. Sea Breeze – 2019 будут проходить до 12 июля.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота России наблюдают за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze. Как пояснили в Национальном центре управления обороной РФ, это позволит вовремя отреагировать на возможные нештатные ситуации.

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