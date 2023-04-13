16:45Безопасность
В СБ отвергли вероятность применения норм шариата вместо светских законов на Кавказе
Фото: 123RF/shushonok
Предпринимаемые попытки внедрить в сознание общественности вероятность применения норм шариата вместо светских законов не прекращаются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом на совещании по безопасности рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его словам, в данной области замечены движения в сторону вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп.
"Одновременно сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, обусловленные их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за распределение финансовых потоков", – цитирует Патрушева ТАСС.
Ранее сообщалось, что американские военные осуществляют активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ), чтобы совершить теракты в России и в государствах СНГ.
По данным разведки, особое внимание уделяется привлечению выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!