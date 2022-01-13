В российских гостиницах рассказали об особых требованиях безопасности для первых лиц

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Делегации высокопоставленных лиц предъявляют особые требования к безопасности в отелях. Об этом РИА Новости рассказали представители российских гостиниц.

Сотрудники отметили, что для каждой делегации существует свой запрос.

"Кто-то путешествует с детьми и с тещей, например, как бывший президент США Барак Обама, либо со своей службой безопасности. Отдельно мы обсуждаем, кто должен быть в соседнем номере", – рассказала замдиректора отдела продаж и маркетинга The Ritz Carlton Елена Андреева.

Она добавила, что для северокорейского лидера Ким Чен Ына пришлось сделать дополнительную дверь в номере из-за требований его службы безопасности.

При этом аккредитованный эксперт в сфере гостеприимства Евгений Осипов отметил, что для многих высокопоставленных людей важно размещение на определенном этаже и в номерах определенной категории.

По его словам, в каждой стране и для каждой службы предусмотрен свой номер. Он также добавил, что при визите высокопоставленных лиц для службы безопасности предоставляется отдельная комната.

Ранее сообщалось, что Швейцария потратила 10 миллионов долларов на встречу Путина и Байдена. Расходы на безопасность составили порядка 5,176 миллиона франков (единица национальной валюты примерно равна 1,08 доллара). Кроме того, более 222 тысяч франков было выделено на протокольные службы. Еще 518 тысяч составила выплата для организаций, которые были вынуждены остановить работу из-за включения в периметр безопасности саммита.

