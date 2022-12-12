ВС РФ не допустили нарушения границы норвежским самолетом-разведчиком

Фото: Минобороны РФ

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, не допустив нарушения государственной границы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что норвежский самолет был замечен в момент приближения над нейтральными водами к российской границе. Для опознания объекта в воздух был поднят самолет сил противовоздушной обороны Северного флота.

В конце октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету в направлении британского разведывательного самолета RC-135 River Joint над Черным морем 29 сентября. Это произошло, когда самолеты РФ перехватили британский во время совершения последним патрулирования.



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