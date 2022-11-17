Беспилотник сбит над электроподстанцией в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат над подстанцией "Кафа" в Крыму, инцидент не привел к нарушению электроснабжения. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", – заявил он.

Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала нефтебаза в селе Стальной Конь Орловской области. Инцидент произошел ранним утром 16 ноября. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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