Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании трех участников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Они готовили теракты на новогодние праздники и в период выборов президента. Все трое – выходцы из Центральной Азии. План терактов предполагал в том числе задействование смертников.

Конспиративную квартиру террористов обнаружили в Одинцовском районе. Там они изготавливали взрывные устройства и хранили готовые бомбы, гранаты и автоматы.

На кадрах, опубликованных ФСБ, видно взрывчатое вещество и поражающие элементы, а также автоматы, гранаты и патроны.