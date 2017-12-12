Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве

12 декабря, 13:00
Фото: ТАСС/Виталий Невар
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании трех участников запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Они готовили теракты на новогодние праздники и в период выборов президента. Все трое – выходцы из Центральной Азии. План терактов предполагал в том числе задействование смертников.
Конспиративную квартиру террористов обнаружили в Одинцовском районе. Там они изготавливали взрывные устройства и хранили готовые бомбы, гранаты и автоматы.
На кадрах, опубликованных ФСБ, видно взрывчатое вещество и поражающие элементы, а также автоматы, гранаты и патроны.
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