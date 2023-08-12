В России начали производство второй версии дрона-камикадзе "Овод"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России запустили малосерийное производство второй версии дрона-камикадзе "Овод". Об этом РИА Новости сообщил руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

"Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0", – сообщил он.

Иванов пояснил, что новая версия устройства будет отличаться модифицированным наполнением, новой винтомоторной группой, а также другими особенностями.

Дрон-камикадзе "Овод" позволяет оператору в реальном времени видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема и очков. Стоимость первой версии составляет около 40 тысяч рублей, второй – около 65 тысяч рублей.

Вооруженные силы России применяют средства на авдеевском и запорожском направлениях. Ранее дроны протестировали в Донецкой Народной Республике (ДНР). Беспилотник, помимо прочего, оснащен замыкателем, необходимым для установки и снаряжения боеприпасов осколочного и осколочно-фугасного типа.

