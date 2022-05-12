В ГД предложили разрешить гражданам любые способы самообороны при проникновении в жилище

10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы планируют внести на рассмотрение законопроект, разрешающий гражданам любые способы самообороны при незаконном проникновении в их дом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В настоящее время, согласно закону, если посягательство на жилье сопряжено с опасным для жизни гражданина насилием или угрозой его применения, то причинение вреда нападающему при обороне не является преступлением. Если же посягательство не сопряжено с насилием, то действия обороняющегося квалифицируются как превышение обороны.
При этом закон не учитывает место посягательства, из-за чего эффективность его применения недостаточна. Депутаты же предложили дополнить статью 37 Уголовного кодекса РФ положением о том, что защита от сопряженного с насилием посягательства или охрана своего имущества при незаконном проникновении в дом не являются превышением пределов самообороны.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который расширил полномочия сотрудников правоохранительных органов. Он предоставляет полицейским право проникать в различные помещения и на закрытые территории для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления. Также стражи порядка получили возможность представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
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