В ГД предложили разрешить гражданам любые способы самообороны при проникновении в жилище

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы планируют внести на рассмотрение законопроект, разрешающий гражданам любые способы самообороны при незаконном проникновении в их дом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В настоящее время, согласно закону, если посягательство на жилье сопряжено с опасным для жизни гражданина насилием или угрозой его применения, то причинение вреда нападающему при обороне не является преступлением. Если же посягательство не сопряжено с насилием, то действия обороняющегося квалифицируются как превышение обороны.

При этом закон не учитывает место посягательства, из-за чего эффективность его применения недостаточна. Депутаты же предложили дополнить статью 37 Уголовного кодекса РФ положением о том, что защита от сопряженного с насилием посягательства или охрана своего имущества при незаконном проникновении в дом не являются превышением пределов самообороны.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который расширил полномочия сотрудников правоохранительных органов. Он предоставляет полицейским право проникать в различные помещения и на закрытые территории для задержания граждан, подозреваемых в совершении преступления или застигнутых на месте преступления. Также стражи порядка получили возможность представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

