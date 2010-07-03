Эксперт объяснил попадание С-300 в США

Интернет-издание Defence Blog опубликовало снимок американского военного полигона, на котором размещены две пусковые установки 5П85ПТ и командный пункт 30Н6.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко выразил мнение, что обнаруженные в США системы могли попасть туда из Украины. Эксперт подчеркнул, что "старые трехсотки" – это разработка 80-х годов, секретных актуальных сведений о российском вооружении не несут, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало видео испытаний российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Американское новостное издание Business Insider написало, что ядерное оружие в большинстве случаев способно уничтожить один город, но новейшее российское оружие может "прекратить существование целого континента".

СМИ США оценили успешные испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". Некоторые американские эксперты отметили, что США не способны перехватить ракету.