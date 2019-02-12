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12 февраля, 10:29

Морские подразделения военной полиции появятся в России

безопасность

12 февраля, 10:29

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Фото: ТАСС/Сергей Федюнин

Состав Вооруженных сил России в 2019 году пополнится морскими подразделениями военной полиции. Они начнут патрулировать акватории, которые прилегают к местам базирования кораблей и подводных лодок РФ, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

В настоящее время первое подобное подразделение формируют на Камчатке. Ожидается, что вскоре новые структуры войдут в Северный флот. Кроме того, подразделения создадут на Балтийском, Черном и Каспийском морях.

Военная полиция займется досмотром кораблей и судов Минобороны в прибрежных районах. Она также будет проверять грузы и выявлять тех, кто самовольно оставил корабль или воинскую часть.

Помимо этого, "красные береты" получат полномочия задержания гражданских лиц, незаконно проникших в закрытые акватории. Прежде эта задача ложилась на самих военных моряков.

"Привлечение штатного состава ВМФ к таким задачам, во-первых, не очень эффективно, потому что у них нет специальной подготовки для этого, а во-вторых, это отвлекает экипажи от основных обязанностей", – отметил бывший командир подводной лодки, капитан первого ранга Игорь Курдин.

Ранее стало известно, что Минобороны повысит требования к поступлению в военные вузы. Абитуриентам предложат пройти специальные тесты профессионального отбора.

безопасность

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