Россия отправила два стратегических бомбардировщика в Венесуэлу

11 декабря, 02:25
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также грузовой Ан-124 и Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили трансатлантический перелет в Венесуэлу.
Самолеты преодолели более десяти тысяч километров и приземлились в международном аэропорту Майкетия. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.
На некоторых участках пути Ту-160 сопроводили истребители ВВС Норвегии F-16. Перелет проходил в полном соответствии с международным правом, подчеркнули в Минобороны России.
В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства, передает ТАСС.
По словам Лопеса, прибывшие в страну самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полетах. Это уже не первый подобный перелет. Ранее ракетоносцы Ту-160 побывали в Венесуэле в 2008 и 2013 годах.
Минобороны ранее опубликовало видео учений Тихоокеанского флота, на котором показаны удары истребителей-бомбардировщиков Су-34 по кораблям новейшей ракетой Х-35У.
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