Эксперт объяснил, зачем указывать ИНН при заказе из-за границы

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Исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов объяснил необходимость указывать ИНН при заказе с Aliexpress новым режимом перевозки товаров. Установлен он приказом ФТС.

По словам Соколова, режим предполагает указание дополнительных сведений для экспресс-перевозчиков, доставляющих грузы. "Перевозчик должен знать, кто отправляет, кто получает и сколько стоит. Они запрашивали всю эту информацию вплоть до паспортных данных, теперь добавляется ИНН", – приводит пояснения специалиста RT.

Он заметил, что в этом нет ничего страшного. Благодаря нововведению решается проблема с заказами по поддельным документам, добавил Соколов. Кроме того, в ассоциации рассчитывают, что в ближайшее время введут налоги на покупки в иностранных интернет-магазинах.

Федеральная таможенная служба ужесточила правила для посылок из зарубежных интернет‐магазинов. Приказ вступил в силу 7 декабря. Теперь покупателям нужно указывать свой ИНН и ссылки на купленные товары. Данные необходимы для проверки порога беспошлинного ввоза. Эксперимент ФТС продлится до 1 июля 2018 года. В нем не участвуют международные почтовые отправления, доставляемые ФГУП "Почта России".

Из-за новых правил тысячи посылок без ИНН застряли на таможне и складах авиаперевозчиков. Зарубежные интернет-магазины еще не выработали механизм предоставления ИНН таможенным службам, поэтому пока неизвестно, какой масштаб приобретут проблемы на таможне. При этом в ФТС заявили, что для оперативного решения проблемы с доставкой получателю экспресс-груза следует сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым он заключил договор. Именно таможенный представитель подает документы в таможенный орган.