Около 1,3 тыс человек обеспечат безопасность на матче Россия – Турция

10:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 1,3 тысячи человек будут обеспечивать безопасность на матче Россия – Турция в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Матч Лиги наций УЕФА 2020/2021 года по футболу между национальными сборными команд России и Турции состоится 11 октября 2020 года на Центральном стадионе "Динамо". В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", – говорится в сообщении.
Обеспечивать порядок будут более 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 500 военнослужащих Росгвардии и свыше 250 сотрудников полиции.
Кроме того, кинологи с собаками и сотрудники столичного глава МЧС заранее обследуют территорию спорткомплекса и стадион.
Сборная России по футболу 11 октября встретится с командой Турции на стадионе "Динамо". Команда Станислава Черчесова осталась без нескольких ведущих футболистов, которых изолировали из-за подозрения на COVID-19.
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