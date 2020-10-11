Около 1,3 тыс человек обеспечат безопасность на матче Россия – Турция

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Около 1,3 тысячи человек будут обеспечивать безопасность на матче Россия – Турция в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Матч Лиги наций УЕФА 2020/2021 года по футболу между национальными сборными команд России и Турции состоится 11 октября 2020 года на Центральном стадионе "Динамо". В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", – говорится в сообщении.

Обеспечивать порядок будут более 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 500 военнослужащих Росгвардии и свыше 250 сотрудников полиции.

Кроме того, кинологи с собаками и сотрудники столичного глава МЧС заранее обследуют территорию спорткомплекса и стадион.

Сборная России по футболу 11 октября встретится с командой Турции на стадионе "Динамо". Команда Станислава Черчесова осталась без нескольких ведущих футболистов, которых изолировали из-за подозрения на COVID-19.