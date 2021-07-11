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Технологии

11 июля, 23:31

Генпрокурор Белоруссии рассказал о совместной с РФ борьбе против киберпреступлений

безопасность технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генпрокуратуры Белоруссии и России ведут сотрудничество по предотвращению киберпреступлений. Об этом сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Это очень серьезная угроза национальной безопасности многих стран. В данном вопросе мы тесно взаимодействуем с российскими коллегами, в том числе с нашими коллегами из генеральной прокуратуры РФ", – заявил специалист.

По словам Шведа, значительная часть киберугроз поступает со стороны стран Западной Европы. Он также отметил, что таким образом злоумышленники дезинформируют население республики.

Генпрокурор Белоруссии отдельно подчеркнул, что необходимо также бороться с мошенничеством в киберпространстве. Для этого требуется профилактическая работа с населением.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что всем странам следует объединить усилия в борьбе с киберпреступлениями, а не искать виноватых и не "собачиться".

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