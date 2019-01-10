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11:51

Пропавшего ребенка можно будет найти быстрее

безопасность

11:51

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Фото: depositphotos/tatsianama

Полицейские, разыскивающие пропавших детей, смогут оперативно получать данные геолокации с их мобильных телефонов и других девайсов. Такой закон приняли депутаты Госдумы в первом чтении в ходе пленарного заседания, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Автор законодательной инициативы – сенатор Ирина Яровая. Предполагается, что геолокационные данные будут предоставляться правоохранителям по заявлению родителей или опекунов. Если SIM-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. Кроме того, нужно будет обязательно уведомить о поисках суд в течение 24 часов и получить судебное решение при необходимости их продолжения.

Сейчас, согласно действующему законодательству, чтобы получить доступ к геолокационным данным, полицейские должны предоставить оператору связи соответствующее судебное решение, а на его получение требуется время.

"Правоохранительные органы смогут оперативно получать доступ к данным геолокации телефона, что серьезно ускорит его розыск. Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся или с ним случилась беда ", – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инициатива получила одобрение правительства РФ. Как пояснили в пресс-службе кабмина, предусмотренные законопроектом изменения "расширяют возможности применения безотлагательных мер оперативного поиска без вести пропавших несовершеннолетних".

Также ранее сообщалось, что в РФ принят закон о защите детей от опасной для жизни информации. Теперь такие ресурсы смогут блокировать из-за "информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья". До этого запрет касался информации, "побуждающей" их к причинению вреда здоровью.

безопасность

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