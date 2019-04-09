МЧС проверило бомбоубежища

Инвентаризацию бомбоубежищ провели в МЧС по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Во время проверки выяснилось, что часть бомбоубежищ используют коммерческие фирмы. Помимо этого, были выявлены нарушения законодательства в сфере гражданской обороны.
Из-за сокращения фонда объектов ГО не все граждане, которым необходимо укрытие, обеспечены бомбоубежищами.
В докладе сказано, что подмосковный Арбитраж удовлетворил два заявления прокуратуры Московской области. Он признал недействительной передачу коммерческой фирме бомбоубежища площадью 240 квадратных метров, а также поручил вернуть подземный этаж здания площадью 733,4 квадратных метров из чужого незаконного владения. Чтобы исправить остальные нарушения, МЧС принимает меры.
В столице ежегодно обновляют список подвалов-бомбоубежищ. Специалисты уточняют адреса помещений в каждом районе и округе.
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