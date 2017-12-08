В Совфеде пообещали подготовить оружие в случае выхода США из договора о РСМД

8 декабря, 21:28
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Россия выступает за сохранение договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), но в случае выхода из него США подготовит "более мощное оружие". Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Благодаря подписанию договора 30 лет назад удалось поставить точку в гонке вооружений, а возможно, даже предотвратить ядерную войну. К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую нарушая договор, то открыто заявляя о скором выходе из него", – цитирует Бондарева РИА Новости.
Сенатор добавил, что России есть чем ответить в случае выхода Вашингтона из соглашения. Технические возможности страны, по его словам, позволяют подготовить мощное оружие.
Договор же, по мнению Бондарева, даже в кризисной ситуации позволяет хотя бы частично сдержать угрозы от потенциального противника.
Ранее 8 декабря США предупредили Россию о возможных мерах экономического и военного воздействия, если наша страна продолжить нарушать договор о РСМД.
Соглашение, о котором идет речь, было подписано в 1987 году в Вашингтоне. Документ запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.
Россия и США постоянно обмениваются обвинениями в нарушении соглашения в адрес друг друга.
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