В Совфеде пообещали подготовить оружие в случае выхода США из договора о РСМД

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Россия выступает за сохранение договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), но в случае выхода из него США подготовит "более мощное оружие". Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Благодаря подписанию договора 30 лет назад удалось поставить точку в гонке вооружений, а возможно, даже предотвратить ядерную войну. К сожалению, наши контрагенты периодически пытаются превратить эту точку в запятую, то втихую нарушая договор, то открыто заявляя о скором выходе из него", – цитирует Бондарева РИА Новости.

Сенатор добавил, что России есть чем ответить в случае выхода Вашингтона из соглашения. Технические возможности страны, по его словам, позволяют подготовить мощное оружие.

Договор же, по мнению Бондарева, даже в кризисной ситуации позволяет хотя бы частично сдержать угрозы от потенциального противника.

Ранее 8 декабря США предупредили Россию о возможных мерах экономического и военного воздействия, если наша страна продолжить нарушать договор о РСМД.

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в 1987 году в Вашингтоне. Документ запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

Россия и США постоянно обмениваются обвинениями в нарушении соглашения в адрес друг друга.