США пригрозили России мерами из-за нарушений договора о РСМД

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Госдепартамент США озвучил предупреждение в адрес РФ о возможных мерах экономического и военного характера, если страна не прекратит нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Штаты намерены убедить Россию вернуться к соблюдению соглашения, отмечается в сообщении. "Но США не будут молча наблюдать, как Российская Федерация продолжает разрабатывать военные системы в нарушение договора, – цитирует Госдепартамент ТАСС. – США будут и дальше пытаться найти дипломатическое решение этой проблемы, однако сейчас мы рассматриваем экономические и военные меры, призванные убедить РФ соблюдать договор".

Договор РСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

Россия и США постоянно обмениваются обвинениями в нарушении соглашения в адрес друг друга. В конце сентября 2017 года очередную претензию в адрес РФ высказал госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон.