Закон о лишении свободы за ложные данные о теракте приняли в ГД в первом чтении

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Депутаты нижней палаты парламенты приняли в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за заведомо ложные сведения о терактах.

Наказывать могут штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от года до 18 месяцев. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на два–три года, сообщает Агентство "Москва".

За ложную информацию такого рода, коснувшуюся больниц, школ, детсадов, вокзалов и других соцобъектов, может грозить штраф в размере 500–700 тысяч рублей или зарплаты за 1–2 года либо лишение свободы на 3–5 лет. Аналогичное наказание предлагают применять в случае, если ущерб от деяния составит более миллиона рублей.

При совершении такого преступления с целью дестабилизации власти злоумышленнику может грозить штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от 1 года до 3 лет либо лишение на 6–8 лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть человека или другие тяжкие последствия, штраф предлагается увеличить до 1,5–2 миллионов рублей или зарплаты за 2–3 года. Возможно лишение свободы на 8–10 лет.

Авторы инициативы – спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Необходимость закона связана с волной звонков о якобы заложенных бомбах, которая начала распространяться по России в сентябре. В октябре из-за анонимных звонков об угрозах взрыва в 52 городах России эвакуировали свыше 500 тысяч человек. В Москве ущерб от ложных сообщений составил 150 миллионов рублей.