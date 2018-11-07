В МЧС назвали главную причину пожаров в ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главной причиной пожаров в торговых центрах в России в нынешнем году стала неисправность в работе электрооборудования, сообщил РИА Новости директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Основная причина, 62%, – электротехника", – сказал Еникеев.

Он отметил, что в 2018 году произошло около 80 пожаров в торговых центрах.

"Это нужно нормировать", – отметил Еникеев.

По его словам, уже подготовлены соответствующие изменения в правила противопожарного режима.

25 марта 2018 года произошел пожар в "Зимней вишне" в Кемерове. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них – дети. На месте снесенного ТЦ "Зимняя вишня" планируют открыть памятный сквер ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года.

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