07 ноября 2018, 19:46Безопасность
В МЧС назвали главную причину пожаров в ТЦ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главной причиной пожаров в торговых центрах в России в нынешнем году стала неисправность в работе электрооборудования, сообщил РИА Новости директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
"Основная причина, 62%, – электротехника", – сказал Еникеев.
Он отметил, что в 2018 году произошло около 80 пожаров в торговых центрах.
"Это нужно нормировать", – отметил Еникеев.
По его словам, уже подготовлены соответствующие изменения в правила противопожарного режима.
25 марта 2018 года произошел пожар в "Зимней вишне" в Кемерове. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них – дети. На месте снесенного ТЦ "Зимняя вишня" планируют открыть памятный сквер ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года.
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