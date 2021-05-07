ФСБ обнародовала документы об участии бывших осужденных в разведгруппах

11:47
Фото: ФСБ РФ
ФСБ России в преддверии Дня Победы обнародовала на своем сайте архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии. Об этом сообщает "Газета.ру".
В апреле 1940 года Германия захватила основные порты Норвегии. К середине лета 1940 года она установила контроль над всей территорией страны. Это стало началом разработки плана войны в Заполярье, где Мурманская операция была составной частью плана "Барбаросса".
Боевые действия в Заполярье начались в ночь на 22 июня 1941 года с массированных авианалетов по городам и портам Кольского полуострова и северной Карелии.
Наземная операция стартовала 29 июня, однако благодаря самоотверженным и героическим усилиям Красной армии, захватчики не сумели отрезать Кольский полуостров от остальной территории СССР.
Ранее на ВДНХ в павильоне "Россия – моя история" открылась мультимедийная выставка "Вспомним", посвященная Великой Отечественной войне. В основе экспозиции дневники, письма, мемуары, архивные фото и видео участников тех событий.
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