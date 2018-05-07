В США обеспокоены российскими "Кинжалами"

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

Представители вооруженных сил США обеспокоены заступлением на боевое дежурство российских самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал".

Представители Пентагона отметили, что Штаты не могут противостоять оружию, развивающему скорость более трех Махов. Ракеты "Кинжал" могут разгоняться до двадцати Махов, сообщает "Газета.ру". При этом вооруженные силы США не могут отразить атаки советских дозвуковых ракет семейства SCUD.

Ранее сообщалось, что 10 самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" заступили на боевое дежурство в тестовом режиме. Гиперзвуковая ракета может преодолевать системы ПВО и противоракетную оборону. Снаряды выпускаются серийно и поступают в войска.

Отмечалось также, что новейшие истребители впервые примут участие в параде в честь Дня Победы 9 мая.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!