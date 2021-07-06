Дальнюю авиацию ВКС РФ подняли по тревоге в ходе учений

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Дальнюю авиацию ВКС России подняли по тревоге в ходе плановых летно-тактических учений в четырех регионах РФ – Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. В масштабных занятиях задействованы порядка 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.

"В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах", – приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Отмечается, что учения проходят под руководством командующего Дальней авиацией Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля.

В июне в Тихом океане прошли масштабные учения российского флота, в которых были задействованы суда обеспечения и подлодки, а также до 20 надводных кораблей. Они совершили переход в 4 тысячи километров. Кроме того, было привлечено около 20 летательных аппаратов, в числе которых дальние противолодочные самолеты и истребители-перехватчики.