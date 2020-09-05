Герой России развеял популярный миф о работе в разведке

15:50
Фото: служба внешней разведки Российской Федерации
Профессией для нормальных мужчин отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко назвал разведывательную деятельность. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".
Шевченко подчеркнул, что, согласно расхожему мнению, что разведка – это не война "рыцарей плаща и кинжала", это "война умов".
"Это нормальная работа нормального человека, мужика, необязательно с крепкими мускулами", — сказал разведчик, добавив, что за годы работы он не раз рисковал. Однако о подробностях умолчал.
Шевченко рассказал, что когда-то работал по "главному противнику" – США и НАТО. Согласно заданию, ему необходимо было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО. В ходе операции ему удалось получить доступ к к секретным документам (порядка 300 томов архивного дела) с грифом "совершенно секретно" и cosmic, делился разведчик-нелегал.
Отмечается, что приставку "нелегал" получают разведчики, работающие в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. У каждого нелегала есть детально проработанная биография-легенда.
С 1969 года, по информации Службы внешней разведки, Шевченко неоднократно выезжал за рубеж для осуществления разведывательной деятельности. Звание Героя России ему присвоили в 2017 году согласно закрытому указу Владимира Путина.
Имя Юрия Шевченко было рассекречено СВР только в январе этого года.
Ранее сообщалось, что военного Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные министерству обороны Украины, арестовали в Барнауле за госизмену.
Задержание подозреваемого в госизмене военного попало на видео
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