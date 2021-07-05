Российские военные приступили к контролю за разведкораблем Франции в Японском море

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Силы Восточного военного округа приступили к отслеживанию действий разведывательного корабля Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем "Дюпьи Де Лом" ВМС Франции", – заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. При этом сторона Великобритании утверждает, что не нарушала международные правила.

Как рассказал спецпредставитель генсека Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, НАТО рассчитывает сохранить присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем.