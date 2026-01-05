Посольство РФ в Турции фиксировало сообщения в соцсетях о банковских счетах без ВНЖ

Фото: ТАСС/Zuma/Depo Photos

Посольство РФ в Анкаре фиксировало в соцсетях сообщения россиян о мошеннических схемах открытия банковских счетов в Турции без вида на жительство (ВНЖ), сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в социальных сетях появляются сообщения от злоумышленников, написанные от имени государственных и частных банков, с предложением открыть счет без ВНЖ в Турции.

В посольстве при этом добавили, что обращений на эту тему от россиян не поступало. Для того, чтобы граждане России могли открыть банковский счет в Турции, как правило, требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу. Оформление проходит после проверки головным офисом того или иного банка.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мошенники начали рассылать россиянам вредоносное программное обеспечение, представляясь операторами сотовой связи. Обман происходит под предлогом продления срока действия договора оказания услуг связи. Присылая жертве вредоносные файлы, они заявляют о необходимости внести изменения в приложение банка из-за смены номера телефона.

