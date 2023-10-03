Польша возобновит временный погранконтроль со Словакией 4 октября

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Польское правительство возобновит временный контроль на границе со Словакией, рассказал глава МВД республики Мариуш Каминьский.

В ходе брифинга он уточнил, что решение вступит в силу с 4 октября в 01:00 по московскому времени. По словам Каминьского, эта мера в соответствии с действующими процедурами вводится сначала на 10 суток.

Однако, продолжил он, существует большая вероятность, что она будет продлена. В качестве причины введения такой меры министр назвал наплыв нелегальных мигрантов на балканском направлении. Количество переселенцев за последний год увеличилось на 1 тысячу процентов, уточнил Каминьский. Большинство из них пытаются попасть в Германию и другие страны Евросоюза через Польшу.

"Только за последние две недели мы выявили и задержали 551 нелегального мигранта", – цитирует чиновника ТАСС.

Ранее фракция "Направление – социальная демократия" (Smer), лидером которой является бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент государства. Ряд СМИ писали, что страна после победы этой партии может стать новым союзником РФ.

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