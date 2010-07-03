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15:41

Безопасность на матче полуфинала Кубка России обеспечат около тысячи человек

безопасность спорт

15:41

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Фото: depositphotos/blinow61

За безопасностью на матче полуфинала Кубка России по футболу проследят около тысячи человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Порядок обеспечат 600 росгвардейцев и более 300 работников частных охранных предприятий. К работе также привлекут сотрудников МЧС и кинологов с собаками.

Участниками встречи, которая пройдет 3 апреля на стадионе "РДЖ Арена", станут команды "Локомотив" и "Ростов".

Ранее ЦОДД посоветовал болельщикам добираться до стадиона на МЦК. Это связано с закрытием участка красной ветки метро. Пока поезда в подземке не ходят, пассажиров также возят бесплатные автобусы "КМ".

безопасность спорт

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