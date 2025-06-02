МВД: новый порядок смены пароля на "Госуслугах" вступил в силу 1 июня

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Порядок смены пароля скорректирован с 1 июня на "Госуслугах". Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Теперь код для подтверждения операции будет направляться человеку только в том случае, если в этот момент на телефоне не совершается звонок. По мнению ведомства, эта мера предотвратит возможность поступления мошенникам информации через демонстрацию экрана.

Два закона, направленные на борьбу с кибермошенничеством, вступили в силу в июне. В рамках одной из мер представителям банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов запретят передавать информацию гражданам через иностранные мессенджеры.

Кроме того, российское правительство планирует запустить с 4 июня пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Инициатива должна будет наладить обмен информацией между банками, операторами связи, а также государственными и негосударственными структурами для предотвращения преступлений в сфере IT.

Передача данных будет осуществляться через государственную информационную систему. В рамках пилотного проекта она будет протестирована. Власти также планируют определить типы данных, необходимых для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить единые форматы и автоматизировать обмен информацией.

