Банкам запретят связываться с клиентами через иностранные мессенджеры с 1 июня 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ряд новых законов вступят в силу в России в июне 2025 года. В их числе – ограничение банковских переводов, запрет продажи фальшивых или просроченных медикаментов, а также введение QR-кодов для въезжающих в страну иностранцев.

Пенсии и пособия

С 1 июня гражданам, которым в мае исполнилось 80, индексируют фиксированную часть страховой пенсии. Минимальный размер прибавки составит 8 907 рублей 70 копеек, а в семьях, где за пожилыми оформлен уход, – 10 221 рубль 70 копеек, пояснял депутат Госдумы Алексей Говырин. Он также добавил, что сумма вырастет и при условии, что у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные родственники.





Алексей Говырин депутат Госдумы К таким ситуациям относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца – но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц.

Аналогичным образом повысятся и выплаты для инвалидов первой группы, получивших соответствующий статус в мае. Все пересчеты сделают автоматически, подчеркнул парламентарий.

Кроме того, 1 июня изменятся размеры единого пособия на детей. Сейчас право на это льготу имеют:



родители, опекуны и усыновители детей до 17 лет;

женщины, вставшие на учет в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель.

При этом среднедушевой доход таких категорий граждан должен быть ниже прожиточного минимума.

Нынешнее нововведение коснется семей, у которых заканчивается срок действия льготы и которые подают заявление на ее продление. Таким образом, если финансовое положение семьи ухудшилось, выплату на ребенка возможно будет увеличить с 50% от регионального прожиточного минимума до 75 или 100%, пояснял Алексей Говырин.

"Если в семье, уже получающей пособие, рождается еще один ребенок, то выплата на него назначается автоматически, в том же размере, что и на старших детей. <...> Для беременных женщин используется иной показатель – минимум для трудоспособного населения", – заметил парламентарий.

Также депутат напомнил, что льгота предоставляется на один год и требует регулярного подтверждения права на ее получение.

Защита от аферистов

1 июня начнет действовать комплекс мер, направленных на борьбу с мошенничеством. В частности, банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам запретят связываться с россиянами через иностранные мессенджеры.

Также во время телефонных звонков пользователям перестанут поступать СМС с кодами доступа для "Госуслуг". Они будут приходить только после завершения разговора, когда аферисты уже не смогут держать внимание человека. Плюс теперь самозапрет на кредиты можно будет снять через "Госуслуги" только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

В свою очередь, Росфинмониторинг наделят правом приостанавливать подозрительные переводы. Ограничения наложат, если гражданина заподозрят в финансировании экстремистской деятельности или отмывании денег. Срок блокировки составит до 10 дней.

Транспорт

С 1 июня в Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте.

Разовая поездка по карте "Тройка" обойдется в 67 рублей, при оплате банковской картой – в 74, а по биометрии – в 63. Безлимитный проезд будет стоить 375 рублей за сутки, 720 рублей – за три дня, 3 160 рублей – за 30 дней. При этом абонемент на 365 дней обойдется в 29 400 рублей. А цена на билет на автобус и трамвай составит 2 000 на 30 дней, 5 300 – за 90 дней, 16 400 рублей – за год.

Средства от индексации цен направят на улучшение транспортной инфраструктуры города, включая открытие новых станций метро и обновление его состава, пополнение электробусного парка и реконструкцию трамвайных линий.

Оптимизация здравоохранения

Механизм, блокирующий продажу фальсифицированных или просроченных лекарств, заработает с 1 июня. Информация, что оборот препаратов приостановлен или окончен, будет поступать в кассовые аппараты аптек из специальной мониторинговой системы.

Вместе с тем с 1 июня фармацевтам дадут возможность получать льготы и преференции наравне с другими медработниками. Это произойдет благодаря интеграции аптек в систему здравоохранения страны, уточняла член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Также, по ее словам, благодаря нововведению цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) будут находиться под госконтролем, а потому их стоимость не повысится.

Миграционный контроль

30 июня будет запущена система цифровых профилей для лиц, прибывающих в Россию из стран, с которыми установлен безвизовый режим. Среди них, в частности, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.

Теперь не позднее чем за 72 часа до прибытия в РФ гражданам этих государств нужно будет заполнить заявление в приложении "Госуслуги RuID". В нем потребуется указать цель и сроки поездки, а также загрузить свою фотографию.

После сервис сформирует QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля. Также в RuID предусмотрят возможность оформлять различные услуги, включая получение медстраховки или запись в МВД.

