В МВД Турции сообщили о задержании одного из главарей ИГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

"При обыске у боевика был выявлен план подрывной деятельности", – сказал он.

31 августа сотрудники ФСБ России задержали в пяти регионах страны финансистов запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". В ФСБ сообщили, что шесть преступников были задержаны в Москве, Подмосковье, Дагестане, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали человека, занимавшегося финансированием террористической организации и переправкой россиян в Сирию. Были вскрыты маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию и схемы финансирования участников ИГ.

