Новостройки хотят оборудовать зонами спасения на крышах

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В России предлагают оборудовать противопожарные зоны спасения на крышах новостроек, в которых больше десяти этажей. Об этом говорится в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2035 года, сообщает газета "Известия".
Дело в том, что именно на десять этажей рассчитаны стандартные лестницы, которыми оборудованы пожарные машины.
Зампредседателя комитета по инженерным системам "НОСтрой" Алексей Бусахин допускает, что для спасения вскоре будут использовать квадрокоптеры, которые способны переносить грузы весом от 100 килограммов.
"В Большинстве зданий выше 28 метров есть лифты для пожарных расчетов. Как правило, зоны безопасности проектируются в лифтовых холлах, отделка которых выполняется из негорючих материалов", – рассказал директор департамента по развитию продукта ГК "ФСК" Петр Кирилловский.
Как сообщили в "НОСтрое", не все современные дома соответствуют нужному критерию. К примеру, у них нет подъездных путей к зданиям, свободных площадок для размещения транспорта экстренных служб и так далее.
По подсчетам исполнительного директора ГК "Страна девелопмент" Артема Божедомова, строительство таких зон может обойтись примерно в тысячу рублей за квадратный метр.
Ранее из-за взрывов на территории промзоны в Походном проезде возник пожар. Ему был присвоен третий ранг сложности из пяти.
Работу пожарных усложняла высокая температура в очаге возгорания. Из-за этого специалистам было трудно к нему подобраться.
В МЧС сообщали, что в ликвидации задействованы 160 человек и 49 единиц техники. Также были привлечены вертолеты. В ходе операции было совершено три сброса воды.
Пожар на северо-западе Москвы потушили
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