Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в море

Более 60 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Командирам и экипажам кораблей и судов поступила поздравительная телеграмма главкома ВМФ адмирала Николая Евменова с пожеланиями успеха и настойчивости в выполнении поставленных задач и благополучия близким.

Главком также направил поздравления служащим отдаленных гарнизонов и маяков Маячной службы ВМФ.

Ранее "Прогресс МС-13" доставил космонавтам на МКС еду для праздничного новогоднего стола. Экипаж нарядил елку на борту, украсил модули и подготовился к встрече Нового года.