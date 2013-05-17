Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2013, 11:44

Транспорт

На западе столицы сгорел автомобиль "Газель"

На МКАД в районе Кунцевского рынка горит "Газель"

На западе Москвы на внешней стороне МКАД в районе улицы Горбунова сгорел автомобиль "Газель". ЧП произошло утром 17 мая.

"МКАД внешняя сторона в районе улицы Горбунова сгорел автомобиль "Газель", загорелся примерно в 10.45"- рассказывает очевидец происшествия Павел.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

автомобили Газель сгоревшие автомобили новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика