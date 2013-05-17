17 мая 2013, 11:44Транспорт
На западе столицы сгорел автомобиль "Газель"
На западе Москвы на внешней стороне МКАД в районе улицы Горбунова сгорел автомобиль "Газель". ЧП произошло утром 17 мая.
"МКАД внешняя сторона в районе улицы Горбунова сгорел автомобиль "Газель", загорелся примерно в 10.45"- рассказывает очевидец происшествия Павел.
Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
