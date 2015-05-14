Nissan и Toyota отзовут свыше 6,5 миллионов автомобилей

Nissan и Toyota отзовут более 6,5 миллионов автомобилей

Nissan и Toyota отзовут более 6,5 миллионов автомобилей, сообщает телеканал "Москва 24".

В основном это модели, выпущенные и проданные по всему миру в период с 2003 по 2007 годы. Концерны решили заменить встроенные подушки фирмы Takata, во многих из которых обнаружен дефект пиропатрона. Из-за этого подушка раскрывается под слишком большим давлением. Были случаи, когда она "выстреливала" в лицо водителю металлическими деталями. По некоторым данным, неисправная подушка привела к гибели по меньшей мере пяти человек.