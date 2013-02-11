Сотрудника автомойки подозревают в угоне дорогого автомобиля в ЮАО

Сотрудника автомойки подозревают в угоне дорогой иномарки на юге столицы, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

С заявлением о краже автомобиля в полицию обратилась 46-летняя женщина.

"По словам потерпевшей, некоторое время назад она оставила свой автомобиль "Порше Кайенн" на автомойке, расположенной в одном из домов на Ленинском проспекте. Однако когда женщина вернулась за своим автомобилем, его там уже не было", - говорится в сообщении.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, злоумышленником оказался 27-летний уроженец Украины, работающий на данной автомойке.

Автомобиль был возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.