Дворкович объяснил рост цен на бензин

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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил, почему весной в стране выросли цены на бензин. По его словам, во время смены правительства нефтяники воспользовались ситуацией и повысили цены. Перестановки в кабмине привели к временному ослаблению контроля над рынком, отметил Дворкович в интервью РБК.

"То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки", – пояснил бывший вице-премьер, подчеркнув, что "это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор". По его словам, из-за перестановки в правительстве и на фоне ожиданий повышения налогов нефтяники получили возможность "реализовать накопленный потенциал роста цен" на топливо.

Дворкович также рассказал о необходимости "ежемесячной работы" и "постоянной балансировки интересов" нефтяных компаний и финансовой системы. В этом случае, считает бывший вице-премьер, можно было сгладить динамику цен.

В апреле топливо на российских АЭС стало резко дорожать: с начала года бензин вырос в цене на 8 процентов, а дизтопливо – на 8,5 процента. При этом, согласно международному рейтингу, Россия входит в десятку стран с самым дешевым бензином.