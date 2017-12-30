Задержан подозреваемый в поджоге четырех автомобилей на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В Москве задержали 41-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в поджоге четырех автомобилей. Инцидент произошел на улице Авиаторов.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег несколько мусорных контейнеров и передвинул их к припаркованным автомобилям. В результате загорелся автомобиль "Волга", а за ним еще три машины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Задержанному предъявлено обвинение, решением суда он заключен под стражу.