Количество жертв ДТП на столичных дорогах сократилось на 8%

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Количество жертв аварий на столичных дорогах сократилось на восемь процентов за первую половину 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Он отметил, что результата удалось достичь благодаря совместной работе властей и ГИБДД Москвы. "В столице за шесть месяцев 2017 года погибли 213 человек, а в этом году за тот же период на 17 человек меньше", – цитирует Юрьева РИА Новости.

Руководитель центра пояснил, что количество жертв уменьшилось из-за комплекса мер, включая установку видеокамер, изменение схемы движения и появление дополнительной подсветки на переходах. Общая аварийность дорог также снизилась благодаря реорганизации парковочного пространства и дорожного движения в целом.

Ранее в ГИБДД подсчитали, что в России каждая десятая авария случается из-за выезда на встречную полосу движения, а каждый четвертый человек погибает из-за собственных неверных решений за рулем.