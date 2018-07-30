Количество жертв ДТП на столичных дорогах сократилось на 8%

30 июля, 07:30
Фото: портал Москва 24/Денис Гришкин
Количество жертв аварий на столичных дорогах сократилось на восемь процентов за первую половину 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.
Он отметил, что результата удалось достичь благодаря совместной работе властей и ГИБДД Москвы. "В столице за шесть месяцев 2017 года погибли 213 человек, а в этом году за тот же период на 17 человек меньше", – цитирует Юрьева РИА Новости.
Руководитель центра пояснил, что количество жертв уменьшилось из-за комплекса мер, включая установку видеокамер, изменение схемы движения и появление дополнительной подсветки на переходах. Общая аварийность дорог также снизилась благодаря реорганизации парковочного пространства и дорожного движения в целом.
Ранее в ГИБДД подсчитали, что в России каждая десятая авария случается из-за выезда на встречную полосу движения, а каждый четвертый человек погибает из-за собственных неверных решений за рулем.
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