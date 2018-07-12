В России каждое десятое ДТП происходит из-за выезда на встречку – ГИБДД

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что в России каждая десятая авария случается из-за выезда на встречную полосу движения, а каждый четвертый человек погибает из-за условий, которые он выбрал или неправильно приступил к маневру, передает ТАСС.

Черников, говоря о реализации стратегии безопасности на дорогах отметил, что впереди большая работа.

По его словам, это вопросы снижения смертности.

"Это вопросы снижения смертности и вопросы, непосредственно касающиеся снижения количества погибших в 3,5 раза к 2024 году, при условии, что сегодня на дорогах нашей страны гибнут более 19 тысяч людей", – сказал он.

Как сообщалось ранее, в ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении. В ведомстве считают, что это позволит определить наличие алкоголя у людей, находящихся в бессознательном состоянии после ДТП. Введение данной нормы будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения ПДД.