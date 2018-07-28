В результате аварии с участием автобуса в Подмосковье пострадали 20 человек

Фото: Агентство "Москва"

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

13 человек находятся в Домодедовской больнице, еще семь человек будут эвакуированы в травмцентр Подольска. Среди пострадавших есть ребенок.

Авария произошла на трассе А107 в Домодедовском районе. По невыясненным пока причинам автобус, в котором находились 29 человек, перевернулся.

Автобус перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок". Они возвращались с гастролей в Италии.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате аварии.

все они артисты и руководство ансамбля народной песни и танца Удмуртии "Танок".