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27 ноября 2017, 12:45

Средняя скорость движения в столице в утренний час пик выросла на 4%

авто дороги транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Дарья Мясина

Средняя скорость движения транспорта в столице в утренний час пик − с 8:00 до 10:00 − выросла на четыре процента. Рост зафиксирован в сентябре−октябре 2017 года по сравнению с показателями годичной давности, сказано в исследовании компании "Яндекс".

Как сообщает Агентство "Москва", в компании проанализировали ситуацию на столичных улицах и изменения, которые произошли за пять лет, судя по данным "Яндекс.Пробок". Результаты анализа показали, что в период с сентября по октябрь текущего года скорость движения в городе увеличилась в среднем на четыре процента в утренний час пик, а в целом, по сравнению с 2013 годом, ситуация на дорогах значительно улучшилась.

В то же время в компании уточнили, что внутри Садового кольца за год скорость упала на 16 процентов в утренний час пик и на восемь процентов − в вечерний, а относительно показателей 2014 года − на 24 процента и 9 процентов соответственно.

В "Яндекс" отметили также, что наиболее благоприятная ситуация наблюдается на МКАД, где средняя скорость движения в утренние часы составляет примерно 37 километров в час. Согласно данным исследования, в вечерний час пик скорость движения на МКАД равна 30 километрам в час, а после полуночи − до 95 километров в час. При этом Садовое кольцо и ТТК быстрее всего едут утром, когда средняя скорость движения составляет 27 километров в час и 32 километров в час соответственно.

Изменения на МКАД и ТТК прокомментировал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Здесь [на ТТК] средняя скорость движения в городе в сентябре–октябре в утренний час пик (с 8 до 10 часов) была на 4% выше, чем год назад. Это связано с окончанием реконструкций вылетных магистралей. Также можно отметить и МКАД: средняя скорость движения по утрам — около 37 километров в час. В вечерний час пик МКАД едет в среднем со скоростью около 30 километров в час, а после полуночи разгоняется до 95. Здесь улучшения связаны с активным строительством развязок.
Александр Шумский
глава экспертного центра Probok.net


В ходе исследования "Яндекса" выяснилось, что самый быстрый путь от МКАД до Садового кольца в утренние часы пролегает по Рублевскому шоссе, а затем по Кутузовскому проспекту, и занимает около 27 минут. Альтернативный путь − по Звенигородскому шоссе и через Можайское по Кутузовскому − займет 28 и 33 минуты. По данным "Яндекса", эти три магистрали и в вечерние часы лидируют как относительно короткие и наименее загруженные.

В компании также назвали самый тяжелый для автомобилистов день с точки зрения транспортной ситуации городе. Таким днем стало 25 декабря 2014 года. Тогда из-за мощного снегопада "Яндекс.Пробки" несколько часов показывали загруженность дорог в 10 баллов.

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