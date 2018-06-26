В ГИБДД посоветовали водителям воздержаться от дальних поездок из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госавтоинспекция призывала водителей быть аккуратными на дороге в жаркую погоду и отказаться от дальних поездок.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Центральном федеральном округе столбик термометра будет держаться на отметке 30 градусов, передает ТАСС.

"Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Заранее проверяйте техническое состояние автомобиля, если планируете дальнюю поездку", – предупредили в ГИБДД.

Во время поездки следует внимательно отнестись к своему здоровью. Продолжать движение во время слабости и сильной головной боли крайне опасно.

Госавтоинспекция также советует водителям во время поездки в жару обязательно протирать лицо и шею влажной салфеткой или пользоваться термальной водой, а в длительную поездку брать с собой холодную минеральную воду.

Рекомендуется парковать машину на закрытых парковках либо закрывать лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – хлопковой тканью.

В случае, если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение можно только после проветривания салона.

Ранее Комитет ветеринаров Москвы призвал жителей столицы не оставлять домашних питомцев в автомобилях во время жаркой погоды.

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